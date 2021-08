Nachwuchssorgen plagen den Posaunenchor aus Nachterstedt

Vor allem in der Weihnachtszeit - wie hier zur Seeland-Weihnacht in Nachterstedt - sind die Bläser gern gesehen.

Nachterstedt/MZ - „Wollt ihr mal ausprobieren?“, fragt Renate Hampe und drückt den Schülern eine goldschimmernde Trompete in die Hand. Und tatsächlich, die jungen Mädchen bekommen einen Ton heraus. Anfassen, probieren, musizieren - dass der Nachterstedter Posaunenchor beim Sommerfest der Seelandschule dabei war, hat seinen Grund. „Wir brauchen Nachwuchs“, gesteht Joachim Hoffmann.

Der stellvertretende Chorleiter ist für das Organisatorische zuständig. Und so auch für die Mitgliederwerbung. Hier werden nicht nur ältere Leute gesucht, sondern auch junge. Denn: „Wir bilden den Nachwuchs für unseren Posaunenchor jetzt selber aus.“

Ein kostengünstiges Hobby

Dafür hat sich die musikalische Truppe unter Leitung von Thomas Wiesenberg sogar Leihinstrumente angeschafft. Damit es für Kinder und Jugendliche kein finanziell untragbares Hobby wird. Für die Ausbildung steht ehrenamtlich das Ehepaar Helga und Jörn Küster bereit. „Bei uns können Interessenten Flügel- und Tenorhorn, Tuba und Trompete, Posaune und Bariton spielen lernen“, kündigt Joachim Hoffmann an und meint: „Wir gehören zwar zur evangelischen Kirchgemeinde, aber es ist völlig egal, ob jemand Kirchenmitglied ist oder nicht.“ Eine Kirchenzugehörigkeit ist also keine Voraussetzung und spielt keine Rolle.

Auftritte aller Art, nicht nur auf kirchlichen Veranstaltungen

Auch die Auftritte sind nicht nur auf kirchliche Veranstaltungen, wie Gottesdienste, beschränkt. „Wir blasen zu ganz unterschiedlichen Anlässen“, zählt Hoffmann als Beispiel auch Konzerte, Geburtstagsständchen oder die Auftritte zur Weihnachtszeit auf, wo weihnachtliche Melodien von den Kirchtürmen herunterklingen. Auch für Weihnachtsmärkte werden die Nachterstedter gern gebucht. Weil das Fest und die Instrumente einfach zusammenpassen.

Joachim Hoffmann ist stellvertretender Leiter des Posaunenchors Nachterstedt. Foto: Gehrmann

„Und wir haben ein sehr vielfältiges Repertoire“, erklärt der stellvertretende Chorleiter weiter und verrät: „Wir gehen auch an moderne Sachen ran, das macht uns viel Spaß!“

Immer Montags wird geprobt

Wenn es also Interessenten gibt, die gern zu den Bläsern - die übrigens nicht nur aus Nachterstedt stammen - dazugehören möchten: Geübt wird immer montags ab 19 Uhr in der Nachterstedter Kirche oder gleich gegenüber im Herbingsaal, der sich in der Kirchstraße 1 befindet.

Unterstützt werden kann der Posaunenchor aber auch auf andere Art und Weise. „Wenn Sie ein nicht mehr benötigtes Instrument zuhause haben und es dem Chor überlassen wollen, dann würden wir uns riesig darüber freuen“, erklärt Joachim Hoffmann nämlich und verteilt einige Flyer, auf denen sich die Bläser vorstellen. Vielleicht findet sich ja doch der eine oder andere, der die Musiker gerne unterstützen möchte.