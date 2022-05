Nachterstedt: Warum sich bei Hampes alles ums runde Leder dreht

Nachterstedt/Edlau/MZ - Was tun, wenn plötzlich eine Kuh hinterm Tor steht? „Ruhig bleiben und versuchen den Bauern zu erreichen, damit er sie wieder einfängt“, sagt Nele Hampe. Die 24-Jährige hat genau das erlebt. „Sie stand zweieinhalb Meter hinter mir. Das war schon nicht ohne“, erinnert sie sich an das Erlebnis auf dem Fußballplatz in Walsleben. Nie haben Edlaus Fußballerinnen ein Verbandsligaspiel in Walsleben verloren. Bis zu diesem einen Tag. „Wir haben es auf die Kuh geschoben.“ Seit sechs Jahren steht die angehende Grundschullehrerin beim siebenfachen Landesmeister Rot-Schwarz Edlau im Tor, seit vier Jahren ist Vater Andreas Hampe dort ihr Trainer. „Als in Edlau ein neuer Übungsleiter gesucht wurde, haben sie mich gefragt und ich habe ja gesagt“, so der selbstständige Schornsteinfegermeister.