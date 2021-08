Nachmittags mit Tempo 121 durch Ilberstedt gerast

Ilberstedt/MZ - Mit mäßiger Geschwindigkeit nähert sich der Audi-Fahrer aus Richtung Güsten dem Konsum in Ilberstedt. Die digitale Anzeigetafel zeigt exakt 50 Kilometer pro Stunde. Danach leuchtet ein grüner „Smiley“ auf und die Worte „Vielen Dank“.

Der Audi-Fahrer hat sich vorbildlich an die Geschwindigkeit gehalten - dafür gibt es die entsprechende Reaktion auf der Anzeige. Doch längst nicht alle Autofahrer, die auf der Kreisstraße von Güsten kommen und durch Ilberstedt fahren, halten sich daran. Bürgermeister Lothar Jänsch hat das schon immer gewusst. Seit wenigen Tagen hat er auch die Bestätigung dafür, denn die Gemeinde hat eine digitale Geschwindigkeitstafel aufgestellt - und am Samstag offiziell in Betrieb genommen.

Für 2.800 Euro gab es Premium-Qualität

Der Bürgermeister hat dazu aber nicht einfach einen Knopf gedrückt. Er hat die Ilberstedter zu einem Glas Saft oder Sekt eingeladen - und ganz besonders jene, die mit ihrer Spende die Anschaffung möglich gemacht haben. In nur einem Monat war die angepeilte Summe von 2.000 Euro schon übertroffen. „Ich war überwältigt von der Spendenbereitschaft“, sagte Jänsch am Samstag. Und weil mehr Geld als erhofft zusammen gekommen war, habe die Gemeinde ein Gerät mit „Premium-Qualität“ für 2.800 Euro anschaffen können. Das heißt, es lassen sich nicht nur individuelle Texte speichern.

Zahlreiche Spender haben die digitale Geschwindigkeitstafel möglich gemacht. Darauf wurde mit Saft und Sekt angestoßen. Fotos: Susanne Schlaikier

Auch jede Menge Daten werden von dem Gerät erfasst, etwa wie viel Fahrzeuge die Messstelle passiert haben und mit welcher Geschwindigkeit jedes einzelne Fahrzeug zu welcher Uhrzeit in Ilberstedt unterwegs war. Vor allem in Hinblick auf die neue Kita, die im nächsten Jahr unweit des Konsums gebaut werden soll, hat sich Jänsch für eine solche Geschwindigkeitstafel engagiert. „Jeder hat mit seiner Spende dazu beigetragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen“, sagte er.

Um das Gerät zu testen, hatte es Gemeindearbeiter Daniel Weber schon einige Tage zuvor angeschaltet - und konnte somit erste Daten präsentieren. So wurden etwa am 18. August über 24 Stunden insgesamt 1.103 Fahrzeuge gezählt. „Die Masse rast von 9 bis 15 Uhr“, lautet ein erstes Fazit der Messung. Insgesamt seien mehr als 70 Prozent der Fahrzeugführer zu schnell gewesen. Trauriger Spitzenreiter war bisher am 14. August ein Autofahrer, der nachmittags mit 121 Sachen durch den Ort raste. Jänsch und Weber haben aber auch schon beobachtet, dass viele Autofahrer nach der ersten Anzeige etwa 100 Meter zuvor deutlich abbremsen. Damit habe man schon einiges bewirkt, meint Jänsch. Dennoch möchte er es nicht dabei belassen.

Nächste Tafel aus Richtung Bernburg geplant

Mit den Daten der Messung könne man künftig an die Polizei herantreten, wenn es darum geht, ob es nötig ist, in Ilberstedt öfter zu blitzen, sagte Jänsch. Des weiteren kündigt er an, im nächsten Frühjahr noch eine weitere Geschwindigkeitstafel aus Richtung Bernburg aufzustellen. Durch die bisherige enorme Unterstützung der Ilberstedter sei das Geld dafür fast zusammen. Es fehlten lediglich noch 200 Euro. Und die, da ist sich der Bürgermeister sicher, werden noch zusammen kommen.