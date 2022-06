Nach Sturmschäden: Nachterstedter Gärtnerei eröffnet neues Gewächshaus

Jürgen Hoffmann steht im neuen Gewächshaus, in dem es vor Stiefmütterchen, Kräutern und Gemüsepflanzen nur so wimmelt.

Nachterstedt/MZ - Es war ein Trümmerfeld aus zerborstenem Glas, Metall und erfrorenen Blumen. Ein Anblick, den die Brüder Hoffmann nicht so schnell vergessen werden. Denn als Eissturm Tristan vor einem Jahr durch die Region raste, hatten die Unmengen an Schnee auch das 400 Quadratmeter große Gewächshaus ihres Nachterstedter Gartenbau-Betriebes wie ein Kartenhaus zerdrückt. Landesweit hatte es 1.000 ähnliche Schäden gegeben. Etwa in Hettstedt, Quedlinburg oder Gatersleben. „Wir haben eine ganze Woche gebraucht, um zu wissen, wie es weitergehen soll“, erinnert sich Jürgen Hoffmann. „Wir haben uns gesagt: Ja, es ist kaputt. Ja, es muss weitergehen. Was machen wir?“ Nun - 13 Monate danach - wurde das neue Gewächshaus offiziell eröffnet.