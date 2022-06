Nach sieben Jahren verlässt Sebastian Kruse das Seeland

Zuletzt war Kruse Wirtschaftsförderer, Seeland-Geschäftsführer und Bauhofleiter. Nun zieht es ihn in den Harz.

Seeland/MZ - Sebastian Kruse ist ein Mann mit vielen Jobs - zur gleichen Zeit. Denn der 45-Jährige ist im Seeland nicht nur der Wirtschaftsförderer, sondern auch noch Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft, die sich um Concordia See und Abenteuerspielplatz kümmert, steht der Harzer Seeland Entwicklungsgesellschaft (Haseg) vor, ebenso der Gaterslebener Wirtschaftsförderungs GmbH (GWG) und ist Leiter des städtischen Bauhofes. Am Ende des Monats geht er jedoch und übernimmt im Harz einen neuen Job in einem privaten Tourismusunternehmen.