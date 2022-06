Nach dem Winter gibt es in Ilberstedt viele Löcher zu flicken

Mehrere Tonnen Schotter wird in den Schlaglöchern verteilt. Eine Dauerlösung ist das aber nicht.

Ilberstedt/MZ - Autofahrer dürften dieses unschöne Gefühl kennen: So manchen bereitet es nahezu körperliche Schmerzen, wenn das Rad schon wieder durch ein Schlagloch rumpelt. Vor der Gartenanlage „Grüne Wiese“ in Ilberstedt war es in den vergangenen Tagen nahezu unmöglich, allen Schlaglöchern auf dem Weg auszuweichen. Ein Schlagloch reihte sich hier ans nächste.