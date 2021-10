Nach Corona darf das Geisterfest in Aschersleben und Seeland gefeiert werden - zumindest in abgespeckter Version

Aschersleben/Seeland/MZ - Klagende Geister, klapprige Gerippe und gruselige Ungeheuer werden am Wochenende wieder durch die Gegend ziehen. Denn nachdem im vergangenen Jahr viele traditionelle Halloween-Partys der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen waren, darf nun wieder gefeiert werden. Zwar nicht so groß, wie in den Jahren zuvor, aber immerhin. Die MZ gibt einen Überblick:

Zoo Aschersleben

„Die Kürbisse sind schon geschnitzt und natürlich verkleiden wir uns auch“, verrät Angelika Bünger vom Zooförderverein. Denn Halloween im Ascherslebener Zoo soll es wieder geben. Und zwar am Sonnabend, den 30. Oktober - von 18 bis 22 Uhr (Kassenschluss ist 21 Uhr). Doch nicht wie gewohnt. Die übliche Party fällt weg. „Keine Musik und kein Begleitprogramm“, fasst es auch Zooleiter Alexander Beck zusammen. „Aber der Zoo wird geschmückt und auch beleuchtet sein.“ Dafür hat die Einrichtung extra zusätzliche Lichterketten gekauft.

„Links von der Turmruine haben wir dann natürliches Licht, wie Kerzen, Kürbisse und Fackeln, rechts die Lichterketten“, meint Beck. Am Löwengehege wird zudem ein Bierwagen aufgestellt. Und am Burgwärterhäuschen wird es einen Fotopunkt geben. „Denn die Prämierung des besten Kostüms wird in diesem Jahr entfallen. Dafür können sich die Leute fotografieren, die Wahl erfolgt dann online“, kündigt Beck an, der auch ab 18 Uhr eine Führung durch den Zoo im Dämmerlicht anbietet.

Halloweenhof Gatersleben

Nach einem Jahr Pause lädt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Gatersleben am Sonnabend, 30. Oktober, zum inzwischen vierten Halloweenhof ein. Hier haben die Freunde der Feuerwehr wieder zahlreiche gruselige Stationen auf dem Hühnerhof vorbereitet - ebenso wie Leckereien. Wer in einem gruseligen Kostüm oder geschminkt kommt, darf übrigens kostenlos auf den Halloweenhof, versprechen die Organisatoren. Start ist um 17 Uhr. Zur Kontakterfassung wird der Förderverein der Feuerwehr die „Luca“-App nutzen. Wer die nicht hat, wird schriftlich erfasst.

Kater Mickey als kleine Vampirfledermaus. Das kann nur Halloween sein. Foto: Regine Lotzmann

Halloweenfeuer in Frose

Auch in Frose wird wieder ein Halloweenfeuer lodern. Das wird am Sonnabend, 30. Oktober, um 18 Uhr oberhalb des Sportplatzes entzündet. Organisatoren sind die Froser Feuerwehr und der Feuerwehrverein, die auch für das leibliche Wohl der Geisterschar sorgen wird. Die Macher versprechen zudem: Das tollste Kinderkostüm wird prämiert.

Halloweenturnier in Hoym

Unter dem Motto „Süßes oder Saures“ laden die Bogensportler aus Hoym am Sonnabend, 30. Oktober, zu einem Turnier der etwas anderen Art ein. „Wer Lust hat, sich das Können unserer Schützen anzusehen, ist eingeladen“, sagen die Vereinsmitglieder. Auch Verpflegung soll es geben. Das Halloweenturnier beginnt um 18 Uhr auf dem Sportplatz von Hoym und endet gegen 21.30 Uhr.

Es wird gefeiert - wenn auch nicht so groß, wie in den Jahren zuvor. Foto: Gehrmann

Party im Jugendklub

Im Ascherslebener Jugendclub Wassertormühle, Über dem Wasser 22, wird am Freitag, 29. Oktober, eine gruselige Halloweenparty gefeiert. Start ist um 14.30 Uhr.

Hexoween-Spuk in Thale

Hexenmeile und Bühnenspuk wird es im Kurpark von Thale geben. Der Gruselumzug fällt aus. Aber fast 40 Stände von Händlern und Gastronomen, Feuerkörbe, Hexen und Karussells warten am Freitag von 17 bis 22 Uhr, Sonnabend von 10 bis 24 Uhr und am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf große und kleine Geister.