Muss der Einzelhandel am Donnerstag schließen?

Bernburg - Der Sieben-Tage-Inzidenzwert im Salzlandkreis lag nach Angaben des Robert-Koch-Instituts am Samstag bei 148,1 und am Sonntag bei 178,7. Damit drohen Schließungen im Einzelhandel sowie der Übergang zur Notbetreuung in Schulen und Kitas nun frühestens ab Donnerstag.

Die strengeren Regeln des neuen Infektionsschutzgesetzes greifen ab dem fünften Tag, wenn die festgelegten Inzidenzgrenzen (150 für den Einzelhandel, 165 für Kitas und Schulen) an den Tagen eins, zwei und drei durchgängig überschritten wurden. Der Countdown begann im Salzland also am Sonntag, kann aber durch niedrigere Werte am Montag oder Dienstag wieder gestoppt werden.

Insgesamt weitere 2.074 Personen sind am Freitag und Samstag im Salzlandkreis geimpft worden. Laut Sozialministerium sind nun in der Region 40.539 Menschen mit einer ersten Schutzimpfung versorgt, von denen 9.352 auch schon ihre zweite Spritze bekommen haben.

Das entspricht einer Quote von 21,6 Prozent bei den Erstgeimpften. Knapp fünf Prozent aller Salzländer verfügen über den kompletten Schutz. In Sachsen-Anhalt liegt die Quote bei 24,0 (Erstimpfungen) bzw. 6,3 Prozent (Zweitimpfungen). (mz/thw)