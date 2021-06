Motorradfahrer stürzt beim Überholen auf A36 bei Hoym

Der bei dem Sturz schwer verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht.

Hoym/Hohenwarsleben - Ein Motorradfahrer aus Aschersleben ist am Dienstagmorgen bei einem Unfall auf der Autobahn 36 im Salzlandkreis schwer verletzt worden. Nach Angaben der für die A36 zuständigen Autobahnpolizei in Hohenwarsleben (Kreis Börde) war der 45-Jährige mit seinem Triumph-Motorrad in Richtung Bernburg unterwegs.

Zwischen Quedlinburg-Ost und Hoym habe er ein Auto überholt. Als er nach dem Überholen auf die rechte Spur wechselte, sei er gegen 8.40 Uhr mit seinem Motorrad ins Schleudern geraten und von der Autobahn abgekommen.

Der bei dem Sturz schwer verletzte Motorradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Das stark beschädigte Motorrad wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Autobahn 36 musste wegen der Rettungs- und Bergungstätigkeiten in Richtung Bernburg kurzfristig gesperrt werden. (mz/wsl)