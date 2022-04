Michael Schuster ist der neue Geschäftsführer der Seeland-Gesellschaft.

Seeland/MZ - „Es ist eine spannende Aufgabe an einem Ort mit Potenzial“, sagt Michael Schuster, während er aus dem Fenster seines Büros auf den Badestrand am Concordia See blickt. Der ist zu dieser Jahreszeit noch menschenleer und wartet auf die kommende Saison. Seit Anfang April ist der Bernburger neuer Geschäftsführer der Seeland GmbH und - wie er es selbst einordnet - auf einen fahrenden Zug aufgesprungen. Denn die gerade erfolgte Wiedereröffnung des Abenteuerspielplatzes bei Schadeleben konnte er nur in weiten Teilen beobachtend begleiten.