Marlen Luthers Liebeserklärung an eine Kleinstadt im Salzlandkreis

Salzlandkreis - Wieder einmal stolpere ich in diesen Montagmorgen, als ich von Weitem das Müllauto höre, badebemantelt aus dem Haus, um die vergessenen Mülltonnen rauszustellen. Glücklicherweise treffe ich niemanden, wobei es eigentlich auch egal wäre. Ich sehe halt aus wie Eine, die grad aufgestanden ist und vergessen hat, ihre Mülltonnen rauszustellen.

Habe ich einen falschen Eindruck oder passiert das eigentlich immer nur uns? Ist ja nicht so, dass wir keinen Kalender haben, wo das eingetragen ist, aber mal ehrlich, die Wochen fliegen doch nur so, und im Nu sind schon wieder 14 Tage um als wär nichts gewesen?

Wie der Tag beginnt

Normalerweise ist das nicht die beste Art, einen Tag zu beginnen, aber was soll’s – ich lasse gleich die Hühner raus und füttere die Katzen. Denen ist es relativ egal, ob ich das im Bademantel oder im Abendkleid tue, Hauptsache, ich entleere ordnungsgemäß die Dosen in ihre Futternäpfe. Die Katzen schmatzen, wie es Katzen auf ihre leise Art tun, die Hühner springen eins nach dem anderen vom Sims ihres höher gelegenen Stalls, schütteln sich die Nacht aus den Federn und krähen, sofern es sich denn um männliche Tiere handelt.

Zwei der Junghennen fliegen erstmal direkt auf die Mauer zum Nachbargarten und spazieren darauf entlang, bis sie das Hühnergrundstück hinter sich gelassen haben. Mit wehendem Bademantel eile ich hinterher, um sie zurückzuscheuchen, was wiederum den Leithahn auf den Plan ruft, mich (die schließlich seine Hennen bedroht!) mit aufgestellter Halskrause zu attackieren. Klar, macht doch alle, ich bin ja nur eben vor fünf Minuten aufgestanden und noch nicht mal richtig wach! Ich glaub, es hakt? Schnell schließe ich die Pforte hinter mir, an der der Hahn frustriert stoppt, aber natürlich so tut, als hätte er mich erfolgreich in die Flucht geschlagen, und nun betont vor der Tür herumstolziert.

Marleen Luther Foto: privat

Gelbliches Morgenlicht

Ich atme durch und stelle fest, dass es gar nicht kalt ist für einen ersten Novembertag. Aus dem Himmel schüttet er ein gelbliches Morgenlicht aus, nicht verschwenderisch, aber irgendwie besonders, so dass ich nicht anders kann, als sein Versöhnungsangebot anzunehmen. Im Nu fühle ich mich wacher, und gerade kommt mir in den Sinn, was es noch sein könnte.

Die Winterzeit ist meine! Ich gehöre zu den Menschen, denen die Zeitumstellung echte Probleme bereitet. Nach vielen Jahren Herumwundern und In-mich-Reinhorchen ist mir klar geworden, dass ich mich im Frühjahr nur schwer umgewöhnen kann. Wie soll das denn auch gehen? Nur weil plötzlich einer sagt, „so, es ist jetzt mal eine Stunde später, aber bitte – tue alles so, wie du es auch sonst tun würdest.“ Tagelang bin ich irritiert, weil ich schon Hunger habe oder noch keinen, weil ich müde bin oder noch nicht und weil ich irgendwie nichts auf die Reihe bekomme. Ein Teil meiner Familie schüttelt nur den Kopf über meine „Wunderlichkeit“, aber es gibt genügend Leute, denen es, glaube ich, auch so geht wie mir.

Als ich später im Büro das Kalenderblatt abreiße, stelle ich fest, dass bereits Dezember und Januar als Vorschau mit auf dem nächsten Blatt erscheinen – ein untrügliches Zeichen dafür, dass Dezember und Januar demnächst dran sind. Irgendwie kann ich es jedes Jahr von Neuem nicht fassen, obwohl es doch eigentlich immer gleich abläuft.

Reihenfolge bleibt

Bis jetzt haben diverse Reformbemühungen zwar Rechtschreibung und Zeitumstellung, zum Glück jedoch noch nicht die Reihenfolge der Monate zum Thema gehabt. Wenigstens etwas, worauf wir uns verlassen können. Man stelle sich nur einmal vor, nach dem November käme plötzlich der März oder aber der Dezember würde einfach zweimal im Jahr vorkommen, nur weil genügend Weihnachtsfreudige dafür gestimmt haben! Nein, nein, lasst uns bitteschön nicht an allen Rädern drehen.

Auch die Monate, in denen nicht sehr viel los ist, in denen wir frieren, die Sonne vermissen und deren Ende wir möglichst schnell herbeisehnen, haben ihren Sinn. Kein Mensch würde es schaffen, die geschäftige Aufgeregtheit der Sommermonate für ein ganzes Jahr zu ertragen. „Doooch!“, höre ich jetzt einige von Ihnen rufen, „Nein!“, entgegne ich. Nach viel Wärme brauchen wir Kühle, zu Fröhlichkeit gehört Verdruss, zu Freude Trauer, zum Leben gehört auch das Sterben. Der Wechsel macht unser Dasein erst interessant, auch wenn wir es liebend gern abstreiten oder anders hätten. Nach Erdbeeren kommt auch wieder Sonnenschein, nach Regen kommen Kirschen und nach grünem Salat auch mal Schnee.

Ich bin froh, dass uns der Lauf der Jahreszeiten bei dem ganzen Tempo, mit dem unser heutiges Leben abläuft, einen verlässlichen, beinahe stoischen Rahmen gibt. Der Stoizismus, eine Lebensphilosophie, die bereits in der Antike entstanden ist, bringt es nämlich absolut auf den Punkt: Was nicht zu ändern ist, sollten wir hinnehmen. „Über das eine gebieten wir, über das andere nicht.“, wusste bereits Epiktet, einer der einflussreichsten antiken Denker.

Weisheit beherzigen

Und wem das zu philosophisch daherkommt, dem gefällt vielleicht diese moderne Variante: „Schenkt das Leben dir Zitronen, mach Limonade daraus!“ Wenn wir diese Weisheit nur ein bisschen beherzigen, haben wir, da wir alle unterschiedliche Dinge geschenkt bekommen und vermutlich auch unterschiedliche Dinge mögen, im Nu die bunteste Limonadenfabrik der Welt geschaffen.

Wie toll ist das denn bitteschön? Wir können uns gegenseitig einladen und so viel Limonade trinken, bis wir einen ganz kribbeligen Bauch davon bekommen. Und wenn es draußen kalt ist, machen wir sie eben warm und geben noch ein bisschen Zimt hinzu. Das wird fein und wir können gleich unsere Hände am Glas aufwärmen.

In Epiktets „Handbüchlein des Glücks“ heißt es übrigens auch „Die Meinung der anderen muss dir gleichgültig sein!“ In diesem Sinne werde ich meine Mülltonnen wohl getrost weiterhin im Bademantel rausbringen.