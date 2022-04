Lothar Jänsch bleibt als Ilberstedter Bürgermeister im Amt

In der Wipper-Gemeinde wechselt das Gemeindeoberhaupt nicht. In der benachbarten Eisenbahnerstadt hingegen muss Helmut Zander den Chefsessel im Rathaus verlassen.

Ilberstedt/Güsten/MZ - 890 Ilberstedter sind am Sonntag aufgerufen gewesen, zwischen dem aktuellen Bürgermeister Lothar Jänsch (Unabhängige Wählervereinigung) und seinem Vorgänger Roland Halang (Heimatfreunde) zu entscheiden - eine Wahl, die die Einwohner der Gemeinde mobilisierte. Mit 65,2 Prozent erreichte die Beteiligung einen Wert, von dem andere Kommunen nur träumen können. Eine halbe Stunde nach Schließung des einzigen Wahllokals im Gemeindehaus an der Schulstraße stand fest: Der Amtsinhaber konnte 420 Stimmen für sich verbuchen, was 73,2 Prozent entspricht. Der Herausforderer kam auf 154 Stimmen (26,8 Prozent). Sechs der 580 Stimmzettel waren ungültig.