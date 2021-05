Lkw überrollt E-Bike beim Abbiegen in Schönebeck

Der E-Bike-Fahrer habe noch versucht, der Zugmaschine auszuweichen, er sei jedoch „im Bereich des vorderen Stoßfängers erfasst“ und „zum Teil überrollt“ worden, so die Polizei.

Schönebeck - Ein 48 Jahre alter Fahrer eines E-Bikes ist am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Schönebeck schwer verletzt worden. Der Radfahrer war nach Angaben der Polizei auf dem Radweg der Friedrichstraße in Richtung Ruth-Lübschütz-Platz unterwegs.

Gegen 8.45 Uhr fuhr ein Lkw mit Sattelauflieger die Friedrichstraße in derselben Richtung. Als der 31-jährige Fahrer des Sattelzugs nach rechts in die Straße „Am Stadtfeld“ abbiegen wollte, habe er den Radfahrer übersehen.

Der E-Bike-Fahrer habe noch versucht, der Zugmaschine auszuweichen, sei jedoch „im Bereich des vorderen Stoßfängers erfasst“ worden und „zum Teil überrollt“. Der Mann kam mit einem gebrochenen Bein ins Klinikum, das E-Bike wurde bei dem Unfall zerstört.

Ob der Sattelzug mit einem Abbiegeassistenten ausgestattet ist, wusste Polizeisprecher Marco Kopitz nicht. Die Systeme mit Kameras oder Radarsensoren warnen Lkw-Fahrer, wenn sich Hindernisse im sogenannten toten Winkel befinden.

Der Bundesrat hatte im Juni 2018 die Bundesregierung aufgefordert, sich bei der EU dafür einzusetzen, dass solche Systeme für neu zugelassene Lkw mit mehr als 7,5 Tonnen Gesamtgewicht vorgeschrieben werden. Auch eine Pflicht zum Nachrüsten für ältere Fahrzeuge wurde im Bundesrat gefordert. (mz/wsl)