Latdorfer Dudelsackspieler reist zum größten Musikfestival nach Schottland

Worauf er sich bei seinem internationalen Auftritt freut und warum er nebenbei in einer Metal-Band spielt.

Latdorf/MZ - Philipp Burchardt öffnet seine Wohnungstür in Latdorf. Er erweckt den Eindruck eines typischen Schotten. Der 28-Jährige hat sich einen klassischen Kilt angezogen, eine Tasche umgehängt und eine Mütze übergestülpt. Im Wohnzimmer setzt er an, auf der Flöte zu spielen. Sie ist mit dem Rest des Sackes und mehreren anderen Pipes, wie sie genannt werden, verbunden. Es ertönen die Klänge vom bekanntesten Lied, das auf einem Dudelsack gespielt wird – „Scotland the Brave“.