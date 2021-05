Klosterruine in Nienburg braucht dringend Schutz

Stadt Nienburg will das Gebäude notdürftig sichern. Kultur-Staatssekretär Gunnar Schellenberger sichert Unterstützung zu.

Nienburg - Es war einst ein bedeutendes Zentrum - wirtschaftlich, geistlich und gesellschaftlich - das Nienburger Kloster. Vor über 1000 Jahren hatte es Einfluss weit über die Grenzen Nienburgs hinaus - bis hin in den Spreewald. Nun ist das Kloster, das auch eine Geschichte als Schloss und als Malzfabrik hatte, eine Ruine im Schatten der imposanten Klosterkirche. Aber auch die maroden Mauern des Baues lassen erahnen, welche Ausmaße das Gebäude einst hatte.

Doch die Mauern bereiten der Stadt seit Jahren Probleme. „Das ist hier zum Tummelplatz von unerwünschten Besuchern geworden“, sagt Bürgermeisterin Susan Falke. Man habe alle Zugänge so gut es geht verschlossen. Doch wer in den Komplex will, der schafft es auch.

Eine Notsicherung sei nötig, um größeren Schaden zu verhindern und auch, dass jemanden etwas passiert. Doch die Stadt hat kein Geld. Wie dringlich es ist, zeigte Susan Falke auf. Der Zustand der mit dem Abriss der Malzfabrik im Jahr 2012 freigelegten Ruine sei besorgniserregend.

„Die bisherigen Maßnahmen haben nicht zum erwünschten Erfolg geführt, das müssen wir ändern.“ Susan Falke, Bürgermeisterin

Darum sollten Möglichkeiten für eine finanzielle Unterstützung ausgelotet werden, um erst einmal eine vernünftige und erfolgreiche Notsicherung tätigen zu können. „Das Dach ist leider an einigen Stellen schadhaft, die Dachfenster sind von innen zerstört worden“, zeichnet Susan Falke ein Bild des momentanen Zustandes.

Der Zutritt zu den Räumen erfolge mit roher Gewalt und sei mit Zerstörungswut verbunden. „Das ist auch lebensgefährlich. Es ist und bleibt eine Ruine“, mahnt die Bürgermeisterin. „Die bisherigen Maßnahmen haben nicht zum erwünschten Erfolg geführt. Das müssen wir ändern.“

Um Unterstützung bat sie Gunnar Schellenberger, der zu einem Vor-Ort-Termin Frank Wyszkowski, Bundestagskandidat der CDU sowie Hotelier mit Interesse an künftigen Ausflugszielen für seine Gäste, und Stefan Ruland, CDU-Landtagskandidat, mitbrachte.

Schellenberger ist Staatssekretär für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt und hat bei der Vergabe von Geldern Einfluss und die Möglichkeit, einzuwirken, wo diese Gelder denn hinfließen könnten. Zudem ist er für die CDU im Kreistag des Salzlandkreises aktiv, also lokal verankert.

Dass hier etwas gemacht werden müsse, sah Schellenberger auch. Er regte an, dass ein Antrag gestellt werde. Und aufgelistet werden: Was muss gemacht werden und in welchem Umfang muss eine Notsicherung erfolgen?

Die Stadt sucht aber auch eine langfristige Lösung, wie die Ruine mit einem wohl einzigartigen Porzellankabinett, genutzt werden kann. Dafür gibt es ein Konzept, das nun zum dritten Mal für eine Förderung beim Bund eingereicht worden ist. Es sieht vor, Teile zu sanieren und für Besucher zu öffnen. (mz)