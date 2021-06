Kinder von der Feuerwehr bemalen Trafohäuschen in Latdorf

Latdorf - Latdorf hat einen neuen Einwohner. Der kleine Drache Grisu hat sich für das Dorf entschieden. Sein Domizil ist das Trafohäuschen nahe dem Ortsausgang in Richtung Gerbitz. Hier steht er neben einem großen Feuerwehrauto.

Gewünscht hatten sich die 20 Kinder der Kinder- und Jugendfeuerwehr Latdorf den kleinen, freundlichen Drachen, der so gern Feuerwehrmann werden möchte und mit dem Wunsch, Feuer zu löschen und nicht zu entfachen, seinen Vater an den Rand der Verzweiflung treibt.

Die Idee, das Trafohäuschen zu verschönern, war bereits eine ganze Weile in den Köpfen der Latdorfer. Corona machte im vergangenen Jahr wie bei vielen anderen Sachen, einen Strich durch die Rechnung. Doch verschoben ist nicht aufgehoben, sagte sich Ortsbürgermeisterin Angela Müller.

Und so nahm sie die Gespräche mit dem Eigentümer des Trafohäuschens, dem Energieversorger enviaM, wieder auf, wie das „Stromhäuschen“ in Latdorf verschönert werden kann. „Es gab immer wieder Schmierereien an dem Gebäude. Das hat uns gestört“, sagt Angela Müller.

Bei den Gesprächen wies enviaM auf ein durch das Unternehmen gefördertes Graffitiprojekt für Kinder hin. „Unsere Kinder- und Jugendfeuerwehr hat sich dann hierfür beworben und wurde ausgewählt“, sagt die Ortsbürgermeisterin.

Inge war geschickt mit der Sprayflasche. (Foto: Andreas Braun)

Am Wochenende wurde das Projekt gemeinsam mit Ralf Hecht von „HechtArt“ aus dem sächsischen Altenburg umgesetzt. Hecht arbeitet mit dem Energieversorger zusammen. Er kommt aus der Sprayerszene und sagt selbst, dass er illegal angefangen habe.

Kinder erfahren etwas über die Entstehung von Graffiti und deren juristische Grenzen

Den Kindern erklärte er zuvor eine ganze Menge über die Entstehung von Graffiti und auch, was erlaubt ist und was nicht. Selbst bietet er heute präventive Graffiti- und Erlebnisprojekte für Schulen, Kinder und Jugendeinrichtungen und Jugendabteilungen von Vereinen an. Der Hintergedanke war, dass niemand anderes etwas an die Wand des Trafohäuschens sprüht, wenn schon was drauf ist. Das sei im Grunde so, doch leider, sagt Hecht, werde dieser Kodex nicht von allen verstanden und deshalb auch missachtet.

Für die Kinder, Jugendlichen, Eltern und Betreuer in Latdorf gab es jedenfalls viel Spaß. Die Kreativität konnte auch auf Pappwänden ausprobiert werden. Nun prangt auf einer Seite des Gebäudes das Feuerwehrauto samt Feuerwehrlogo. Auf der zweiten Seite ist die Ende 2019 renovierte Brücke am Grunewaldgraben samt kleinem Ausblick in den „Park“ am Dorfteich entstanden. (mz)