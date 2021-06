Kinder inspizieren neue Kita in Nienburg

Nienburg - Lisa und Jason sind hellauf begeistert. Die beiden dreijährigen Kinder waren zusammen mit Eileen Fahrholz aus der Kita Wedlitz nach Nienburg gekommen. Eileen Fahrholz wird die Kitaleitung für die neue Einrichtung an der Burgstraße übernehmen. „Die Kinder fragen schon seit Wochen, wann es denn nun endlich in die neue Einrichtung geht“, sagt Eileen Fahrholz.

Doch am Freitagvormittag waren die beiden quirligen Kinder stellvertretend für alle anderen Kinder da, die künftig in die Kita gehen werden und deren Eröffnung die Stadt momentan auf Anfang September terminiert. Die Sparkasse hatte neben der Stadt mit dafür gesorgt, dass ein Baum gepflanzt werden konnte. Der wurde nun quasi an die Kinder übergeben. Die Sparkasse hatte 2.000 Euro dazugegeben, sagt Annette Wessel, Filialleiterin in Nienburg. Insgesamt, so heißt es aus der Stadtverwaltung, kostete er etwas über 10.000 Euro.

Der Baum steht auf dem Innenhof, der von Kindergarten und Kinderkrippe gemeinsam genutzt werden kann. Er ist von den Erzieherinnen ausgesucht worden. Es ist ein Feuerahorn, der bereits als größerer Baum gekauft worden ist, damit er später Schatten spenden kann.

Für Lisa und Jason war das aber nur ein Höhepunkt des Ausflugs. Auf die Frage von Eileen Fahrholz, ob sie denn mal ihre zukünftigen Räume in Augenschein nehmen wollen, kam ein freudiges „Ja“. Jason übernahm die Führung und ließ keine Tür ungeöffnet, während Lisa schon einmal die Schubfächer kontrollierte. Viele Möbel sind noch nicht da, aber sie sind alle in Arbeit, hieß es. Die Räume haben den Kindern jedenfalls gefallen. Sie haben wohl ziemlich viel zu erzählen gehabt, als sie wieder in ihre Einrichtung nach Wedlitz zurück kamen. (mz)