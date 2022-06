Keller unter dem Keller: Da ist der vergessene Brunnen vom Hoym

Die Schloß Hoym Stiftung will ein altes Wasserreservoir aktivieren, damit die Versorgung ökologischer, kostengünstiger und autarker wird.

Hoym/MZ - Ein bisschen geheimnisvoll ist es allemal. „Wir haben unter unserem Küchengebäude einen Brunnen wiederentdeckt. Ein Keller unter dem Keller“, sagt Carlo Scholz, der mit der Lampe seines Handys in ein kleines Loch im Boden hineinleuchtet, durch das man das Wasser erkennen kann. „Das wollen wir in Zukunft nutzen“, gesteht der Leiter der Verwaltung und Wirtschaftsabteilung der Schloß Hoym Stiftung, die sich um Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung kümmert. Und auf dem Campus soll die Versorgung ökologischer, kostengünstiger, autarker werden. Eine eigene Wasserversorgung - zumindest was das Brauchwasser angeht - spielt da genau hinein.