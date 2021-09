Keinerlei Makel beim Siegerbullen Mirko aus Garsena

Garsena/Alsfeld/MZ - Der Pokal steht auf seinem Schreibtisch. Die grün-weiße Schärpe mit der Aufschrift „Siegerbulle“ liegt daneben. Mit Stolz blickt Karl-Friedrich Schöning auf die Preise, die der am 4. April 2019 geborene Bulle Mirko bei der zwölften Auflage der Galloway Open in Alsfeld geholt hat.

„Ich hatte gehofft, dass er ganz weit vorn landet, aber bei der starken Konkurrenz auf keinen Fall damit gerechnet“, meinte der Züchter aus Garsena, der die Strapazen der 600 Kilometer langen An- und Abreise quer durch Deutschland mit den Trophäen im Gepäck leichter wegstecken konnte.

Bei Mirko hat jeder Muskel genau am richtigen Fleck gesessen

In der Hessenhalle in Alsfeld stellten sich nicht nur die besten Galloway-Bullen aus ganz Deutschland vor. Zur fast 100-köpfigen Konkurrenz zählten auch Artgenossen aus Österreich, Frankreich, der Schweiz und Luxemburg. Mirko schaffte es als Gruppensieger in die Endrunde der besten fünf Bullen. „Da liefen schon einige wunderschöne Brocken herum. Aber bei Mirko hat jeder Muskel genau am richtigen Fleck gesessen“, so Karl-Friedrich Schöning. Auch der erfahrene Preisrichter PJ Budler aus den USA fand im Gegensatz zu anderen Tieren beim „großen Blonden“ aus Garsena kein Haar in der Suppe. Beim Sieger konnte auch der Experte keine einzigen Makel entdecken. Das Erfolgsrezept: 50 Prozent Genetik und 50 Prozent Management und Pflege.

Mirko hat „blaues Blut“ in seinen Adern, kommt mit seinem guten Gangwerk und der Bemuskelung nach seinem Vater Marlin. Den Erzeuger hat der Juror aus Texas, der auf der ganzen Welt unterwegs ist, bereits bei der „Grünen Woche“ 2020 in Berlin kennen und schätzen gelernt. Wenn es nach PJ Budler gegangen wäre, hätte Marlin über den Titel des Bundesreservesiegers sogar noch hinauskommen können.

Aber das ist für den Züchter aus Garsena Schnee von gestern, der sich früher oder später von Mirko trennen muss. Ein Verkauf stehe aber laut Karl-Friedrich Schöning in diesem Jahr trotz Angeboten aus den USA und Frankreich noch nicht zur Debatte. Zu sehr hängt er an diesem Tier: „Mirko erkennt meine Stimme, hört auf mich und ist hinsichtlich seines Verhaltens sehr ausgeglichen. Wir sind wie ein Herz und eine Seele.“

Zweites heißes Eisen im Feuer

Der Züchter hatte in Alsfeld mit Rodeo noch ein zweites heißes Eisen im Feuer. Der ebenfalls zweijährige Bulle traf in der Vorrunde jedoch auf seinen „Koppel-Kumpel“ Mirko und verpasste dadurch den durchaus möglichen Sprung in die Runde der Gruppensieger. Das Prädikat „1b“ ist jedoch auch für den Sohn von Rubio (Sieger bei der Agrar 2018 in Leipzig) aller Ehren wert. Einen Erfolg gab es jedoch auch noch für die Delegation aus Garsena. Niklas Gey gewann den Wettbewerb der Jungzüchter.