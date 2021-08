Keine Überraschung: Matthias Stiemer ist der Alte und der Neue

Der gebürtige Ilberstedter ist für weitere sechs Jahre Leiter der Ortsfeuerwehr. Was ihn an dieser Aufgabe reizt.

Ilberstedt/MZ - Eine Überraschung war es sicher nicht: Matthias Stiemer ist jüngst vom Verbandsgemeinderat Saale-Wipper zum Leiter der Ortsfeuerwehr Ilberstedt ernannt worden. Denn der alte Wehrleiter ist der neue. Überraschend ist aber doch ein bisschen, dass es bereits seine dritte Amtszeit ist.

Schließlich ist Stiemer gerade einmal 37 Jahre alt. Und offiziell berufen, darauf legt er Wert, ist er noch nicht. „Wir suchen noch nach der passenden Gelegenheit“, sagt Stiemer, der seit 2009 Chef der Ilberstedter Feuerwehr ist.

Noch mehr Technik und noch mehr Wasser

Bei dieser Gelegenheit würde er nämlich auch gern einige Ehrungen durchführen und den neuen Mannschaftswagen, den die Ilberstedter Wehr schon vor drei Jahren bekommen hat, offiziell in Dienst stellen. Und auch das neue große Fahrzeug, ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, das die Ilberstedter von der Güstener Wehr bekommen sollen, soll dabei übergeben werden. Das jetzige Fahrzeug sei zwar noch immer einsatztauglich. „Aber der HLF 2016 aus Güsten, Baujahr 2010, ist noch größer, hat noch mehr Technik und mehr Platz für Wasser. Wir würden uns also noch einmal verbessern“, sagt der alte und neue Wehrleiter.

Erst mit 15 Jahren zur Wehr gestoßen

Der gebürtige Ilberstedter ist vergleichsweise spät zur Feuerwehr gekommen. Erst mit 15 Jahren habe ihn ein Kumpel mal mit zur Jugendfeuerwehr genommen, erzählt Stiemer. Doch schnell hat er gemerkt, dass der Dienst bei der Feuerwehr etwas für ihn ist und hat dann auch schnell Verantwortung übernommen, 2001 zunächst als stellvertretender Jugendwart, ein Jahr später als Jugendwart. Vor allem die Kameradschaft untereinander hat ihn beeindruckt. Und die vielen Wettkämpfe seinerzeit.

„Wir waren jahrelang Kreismeister, waren damit für die Landesmeisterschaften qualifiziert. Wir sind wirklich viel rumgekommen“, blickt Stiemer zurück. Ein Höhepunkt sei das Jubiläum „Zehn Jahre Jugendfeuerwehr in Sachsen-Anhalt“ gewesen. Damals habe ein Staffellauf von Bernburg bis nach Magdeburg geführt, erzählt der heutige Wehrleiter, der nach der Schule zunächst eine Ausbildung zum Landwirt gemacht hat. Heute arbeitet er als stellvertretender Abteilungsleiter im Lebensmittelhandel.

Zwei Jahre als Stellvertreter für den Vorsitz geübt

Nach seinem Wechsel in den aktiven Feuerwehrdienst sei eine Zeit des Umbruchs angebrochen. Die Feuerwehrspitze sollte verjüngt werden, schildert Stiemer. Bald schon sei er vom damaligen Wehrleiter Willi Mulde gefragt worden, ob er sich die Aufgabe zutraue. Er traute es sich zu. Zwei Jahre „übte“ er noch als stellvertretender Wehrleiter, in denen er auch die notwendige Ausbildung zum Gruppenleiter absolvierte, ehe er schließlich 2009 die Leitung der Wehr übernehmen konnte. Eines der prägendsten Ereignisse in seiner Amtszeit war sicher die Einweihung des Anbaus der Feuerwehr im September 2020, die sich einige Jahre hingezogen hatte. Damit wurde nicht nur mehr Platz für die Fahrzeuge, sondern auch für die Feuerwehrleute geschaffen.

Und obwohl viele Einsätze mit der Zeit so etwas wie Routine geworden sind, so seien Unfälle auf der nahen Autobahn 14, in denen Menschen involviert sind, immer wieder schlimm, sagt Stiemer. Ein Unfall vor sechs Jahren ihm dabei bis heute besonders in Erinnerung geblieben, bei dem eine Mutter und ihr dreijähriges Kind starben. Besonders bitter sei damals gewesen, dass die Ilberstedter Kameraden nicht sofort helfen konnten, weil ihnen ein Maschinist fehlte, erzählt Stiemer. Aber auch solche Dinge spricht er als Wehrleiter bei den verantwortlichen Stellen an - und kann, wie in diesem Fall, etwas verändern.