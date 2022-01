Keine Luftfilter für Grundschulen im Seeland

Seeland/MZ - „Wie viele Luftfilter kommen in den Grundschulen im Seeland zum Einsatz?“, wollte Stadtrat Dieter Gleichner (Wählervereinigung Froser Bürger) auf der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung im Seeland wissen.

„Gar keine“, antwortete Sabine Stelzer, die Amtsleiterin für Ordnung und Soziales. Denn die drei Grundschulen in Hoym, Nachterstedt und Gatersleben würden nicht den notwendigen Fördervorgaben entsprechen, so Sabine Stelzer.

Filter nur für Räume mit eingeschränkten Lüftungsmöglichkeiten

Laut Bundesregierung seien die Fördermittel zwar für solche Einrichtungen gedacht, die von Kindern unter zwölf Jahren besucht werden würden - also vor allem für Kindergärten und Grundschulen. Allerdings gelte die Unterstützung des Bundes nur für Gebäude, deren Räume über eingeschränkte Lüftungsmöglichkeiten verfügen.

Denn wenn Klassen- oder Gruppenräume nicht oder nicht genügend gelüftet werden können, bestehe eine erhöhte Infektionsgefahr, heißt es in den Fördervorgaben.

CO₂-Ampeln schaffen Abhilfe

Allerdings, erklärte die Sozialamtsleiterin weiter, setze das Seeland in seinen Grundschulen und Kindergärten auf sogenannte CO₂-Ampeln. Die dienen der Raumluft- und Klimaüberwachung. So messen die Geräte die Konzentration an Kohlenstoffdioxid in der Raumluft und geben so Auskunft über die vorherrschende Luftqualität.

Werde der vorgegebene Wert überschritten, schalte die Ampel - wie die normalen Verkehrsampeln auch - von Grün auf Gelb und dann auf Rot. Dann müssen die überwachten Räume unbedingt durchgelüftet werden.