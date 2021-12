Kein Krippenspiel, aber Gesang

Peissen/MZ - Zu gern hätten die Kinder der Kinderkirche Peißen das Krippenspiel aufgeführt. Zu gern hätten sie gezeigt, welches Wunder sich damals am Heiligen Abend in dem Stall in Bethlehem zugetragen hat. Aber es wird in diesem Jahr coronabedingt kein Krippenspiel geben, bedauert Ivonne Gutzeit vom Gemeindekirchenrat.

Dennoch soll an Heiligabend um 16.30 Uhr in der Kirche St.Wenzel in Peißen ein kurzer Gottesdienst stattfinden. Kommen dürfe jeder, dem Gemeinschaft etwas bedeutet, sagt Ivonne Gutzeit. „Wir hoffen, dass viele kommen.“

In der Kirche gelten die AHA-Regeln und jeder Besucher müsse sich in eine Liste eintragen, so Gutzeit. Um lange Schlangen zu vermeiden, könne jeder aber seine Daten schon vorab auf einen Zettel schreiben und mitbringen.

Ein Krippenspiel gibt es nun zwar nicht. Dafür werde gesungen, sagt Ivonne Gutzeit. Kirchenmusiker Joachim Diener ist zu dieser Zeit zwar an anderer Stelle im Einsatz. Dafür werde aber Bettina Saß von der Bernburger Musikschule die Gemeinde an der Orgel begleiten.

Den Gesang der Kinder wird Thomas Börner (Trompeti) auf der Gitarre begleiten. Auch Doriana Schmidt wird wieder singen - in diesem Jahr allerdings zum letzten Mal, weil sie nach Hamburg zieht.

Überdies möchte sich die Kirchengemeinde beim Baumspender bedanken. Hierzu hatte Ivonne Gutzeit Anfang Dezember einen Aufruf gestartet. Daraufhin hätten sich einige Peißener gemeldet sowie Familie Fiedler aus der Talstadt in Bernburg.

Die hatten einen Baum, der zu groß für ihr Wohnzimmer war. Nun steht er im Kirchgarten in Peißen, geschmückt mit den Kugeln der Kinder von der Kinderkirche. „Wir danken allen, die uns einen Baum angeboten haben.“