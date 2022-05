Kehren die Störche in diesem Jahr nach Gnölbzig zurück?

Gnölbzig/MZ - Über diese Nachricht dürften sich die Storchenfreunde in Gnölbzig freuen: Noch in diesem Jahr, genauer gesagt, in den nächsten Wochen, soll ein neuer Storchenhorst errichtet werden. Das bestätigen der Salzlandkreis und Alslebens Bürgermeister Alexander Siersleben auf MZ-Anfrage. Der neue Horst soll unweit des Feuerwehrdepots auf einem Mast errichtet werden, und damit in der Nähe des früheren Storchennestes.

