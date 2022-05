Jede Halle kostet dasselbe

Die Verwaktung unterscheidet bei Betriebskostenbeteiligung nicht mehr und kassiert ab sofort eine Durchschnittspauschale. Was das für die Vereine bedeutet.

Sportvereine wie der FSV Drohndorf Mehringen müssen durch die Vereinheitlichung der Nutzungsgebühren der kreiseigenen Turnhallen, für die Nutzung der Dreifelder-Wema-Halle in Aschersleben künftig mehr zahlen.

Bernburg/MZ - Fünfeinhalb Jahre nach der Einführung von Sporthallen-Nutzungsgebühren hat der Salzlandkreis sein Modell angepasst. Vereine werden ab 1. August nicht mehr an 30 Prozent der Betriebskosten des Objektes beteiligt, das sie in Anspruch nehmen. Sie zahlen künftig eine feste Pauschale - 33 Prozent der durchschnittlich in allen 19 kreiseigenen Turnhallen anfallenden Kosten.