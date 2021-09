In und um Aschersleben wird zu Streifzügen durch die Geschichte der Architektur eingeladen

Aschersleben/MZ - Konservieren? Restaurieren? Rekonstruieren? Wie geht man um mit originaler Bausubstanz? Diese und viele andere Fragen rund um den Denkmalschutz stehen über dem Tag des offenen Denkmals, der seit 1993 in jedem Jahr begangen wird. Initiiert hat ihn die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, und er verleitet jedes Jahr unzählige Menschen dazu, sich näher mit spannenden Fragen zum Thema auseinander zu setzen. Und das an konkreten Beispielen. Denn sie dürfen hinter Türen schauen, die sonst meist verschlossen sind. Und kommen mit Experten ins Gespräch.

„Sein und Schein - in Geschichte, Architektur und Denkmalpflege“ lautet das Motto 2021. Auch Aschersleben mit seinen Ortsteilen und das Seeland laden ein, am kommenden Sonntag auf Entdeckungsreise direkt vor der Haustür zu gehen.

Freckleben offizielle Eröffnung

Auch in diesem Jahr ist die Burg Freckleben Gastgeberin für die offizielle Eröffnung um 11 Uhr. Den musikalischen Rahmen geben die Turmbläser und Stadtpfeifer aus Aschersleben sowie der Männergesangsverein Freckleben. Zu besichtigen ist die gesamte Burganlage mit dem viereckigen Bergfried, erbaut um 1200. Die Drehspindelleiter ist eine Besonderheit. Zum Rahmenprogramm gehören eine Landtechnikausstellung, die Vorführung alter Handwerkstechniken sowie eine Kunstausstellung. Gegen den Hunger helfen Schwein vom Spieß, selbstgebackenes Brot und Kuchen.

Und wer einmal in Freckleben ist: Zwischen 14 und 16 Uhr ist auch die Winkelkirche St. Stephanus geöffnet. Sie stammt im Kern vermutlich aus dem 13. Jahrhundert.

Aschersleben Gesellschaftsbauten

Das Rathaus zeigt sich interessierten Gästen zwischen 13 und 16 Uhr. Dort werden auch Führungen angeboten. Ein Schmuckstück des Ratssaales ist der Kamin von 1591, dessen Relief das Salomonische Urteil abbildet.

Der Graue Hof ist der ältestes Profanbau der Stadt, und natürlich ist auch er beim Tag des offenen Denkmals mit von der Partie. Geöffnet wird zwischen 10 und 17 Uhr, ab 14 Uhr lädt der Aschersleber Kunst- und Kulturverein zu einer Kaffee- und Kuchenpause ein. Zu besichtigen sind die Galerie, das Depot, das Künstlerhaus und die Herberge. In allen Gebäudeteilen ist aufwändig saniert und restauriert worden.

Auch das Altenhilfezentrum St. Antonius ist einen Besuch wert. Der Zugang ist über den Tie möglich. Zum Komplex gehört das nahezu original erhaltene Renaissance-Bürgerhaus Hohe Straße 4 mit großer Tordurchfahrt aus dem 16. Jahrhundert.

Stephaneum Haus I und II

Beide Gebäude sind zwischen 10 und 14 Uhr zu besichtigen. Im Haus II kennt mancher vielleicht die Mensa noch nicht, die in der von Stadtbaurat Hans Heckner errichteten Turnhalle entstanden ist.

Der Bestehornpark wurde gestaltet aus den Resten der ehemaligen Papierwarenfabrik der Unternehmerfamilie Bestehorn. In der Tordurchfahrt des ältesten Teils der Fabrik, welche nicht mehr besteht, befanden sich zwei Stuckfriese im antikisierenden Stil. Sie zeigten den Triumphzug Alexanders des Großen in Babylon. Die Stuckfriese sind 2002 vom Restauratorenkollegium Blankenburg geborgen und restauriert worden. Sie befinden sich heute im Treppenhaus des Neubaus. Geöffnet ist der Bestehornpark mit Zugang von der Wilhelmstraße zwischen 11 und 17 Uhr. Die Besichtigung könnten Interessierte mit einem Besuch der aktuellen Ausstellung in der Grafikstiftung Neo Rauch verbinden. Oder mit einem Blick auf die Arbeiten, die im Internationalen Sommeratelier entstanden sind.

Aschersleben Sakralbauten

Die Stephanikirche kann von 11 bis 16 Uhr besichtigt werden. Um 10 Uhr gibt es einen Gottesdienst in der gotischen Hallenkirche, die sich mit einer wertvollen Innenausstattung - darunter Flügelaltären aus der Cranachwerkstatt - schmückt. Am Nachmittag erklingt ein Orgelkonzert, es beginnt um 16 Uhr.

Die Heilig-Kreuz-Kirche am Markt öffnet ab 15 Uhr für eine Stunde, am Vormittag wird um 10.30 Uhr zum Gottesdienst eingeladen. Auch die Neuapostolische Kirche in der Badergasse, errichtet zwischen 1952 und 1954, sowie die Ruine der Synagoge können besichtigt werden; die Kirche von 11 bis 15 Uhr, die Synagoge mit Zugang vom Jüdendorf zwischen 10 und 16 Uhr.

Sakralbauten in den Ortsteilen

Die Kirche in Wilsleben ist eine neuromanische, dreischiffige Hallenkirche mit Querbau. Der Westturm stammt aus dem Jahr 1689, das Schiff wurde 1892 neu erbaut. Das kleine Gotteshaus öffnet seine Türen zwischen 13 und 18 Uhr. Die Kirche in Winningen ist auf den Grundmauern eines Vorgängerbaus im ehemaligen Klostergut errichtet worden, das zum Kloster Michaelstein gehörte. Im Inneren ist die geschnitzte Kanzelalterwand sehenswert. Geöffnet wird zwischen 14 und 16 Uhr, wobei um 14 Uhr zunächst ein Gottesdienst gefeiert wird. In der Kirche Klein Schierstedt wird es um 14.30 Uhr einen Gottesdienst geben, in dem die Erneuerung der Kirchenfester gefeiert wird.

AscherslebenTürme

Drei Türme können am Denkmaltag bestiegen werden. Der Rabenturm in der Johannispromenade öffnet von 10 bis 16 Uhr. Er wurde 1442 erbaut. Einen schönen Blick über die historische Altstadt haben Besucher von der Plattform des Stumpfen Turms aus. Das 23 Meter hohe Gebäude steht im Jüdendorf und ist von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Auch auf den knapp 20 Meter hohen Turm am Marsfeld können Neugierige klettern. Der Turm mit seinem achteckigen Steinhelm öffnet seine Pforte von 10 bis 17 Uhr.

Aschersleben Privatbauten

Vier Privatleute bzw. Vermieter öffnen die Türen ihrer historischen und sanierten Gebäude: Vor dem Hohen Tor 3 ist ein Fachwerkhaus mit massivem Unterstock prägend für das gesamte Ensemble Vor dem Hohen Tor. Es kann von 10 bis 17 Uhr besichtigt werden. Zur gleichen Zeit öffnet das Haus Über dem Wasser 6. Hier gibt es nicht nur was zu sehen. Von Rundgängen Ermattete können sich niederlassen bei Speisen, Getränken und Musik.

Im Scharren können Neugierige einen Blick in das sanierte Gebäude werfen, das als einzige erhaltene Anlage dieser Art in Sachsen-Anhalt gilt. Und in Drohndorf öffnet Familie Luther den Lutherhof von 12 bis 17 Uhr. Führungen durch den Vier-Seiten-Hof werden um 13 und 15 Uhr angeboten. Das Gebäude erwarb der Bruder Martin Luthers 1536 für seinen Sohn Johannes. Heute ist der Hof privater Wohnsitz.

Hausneindorf Burg und Museum

Die Burg Hausneindorf, das Museum und die Heimatstube sowie das Musikzimmer öffnen; es werden Führungen angeboten. Die Röver-Hausorgel wird erklingen, und der Heimatverein wird mit Kaffee und Kuchen, Würstchen, Kürbissuppe und anderen Leckereien aufwarten. Für Kinder gibt es eine Malstraße.

Seeland Kirchen und Wahrzeichen

Die Stiftskirche Frose ist am Sonntag von 10 bis 12 und 14 bis 17 Uhr geöffnet. Stündlich gibt es Führungen, kündigt GKR-Chef Rüdiger Kempe an. Die seien durch die aktuellen Bauarbeiten zwar etwas eingeschränkt, allerdings gebe es dadurch auch interessante Neuigkeiten zu berichten.

In Frose wird von 10 bis 13 Uhr auch das Bendix-Stift geöffnet und von 14 bis 17 Uhr der Wasserturm, wo ein kleines Dorffest gefeiert wird (siehe auch Seite 8).

Auch in anderen Seeland-Ortsteilen stehen die Türen der Kirchen auf: Jeweils ab 10 Uhr öffnen die Kirchengemeinden in Gatersleben, Nachterstedt und Schadeleben ihre Gotteshäuser zur Besichtigung.

Falkenstein Konradsburg

Die Konradsburg ist vor 1.000 Jahren das erste Mal erwähnt worden. Aus diesem Anlass plant der Förderverein bereits am Freitag, 10. September, ab 18.30 Uhr eine Veranstaltung im Burghof mit regionalen Rock- und Folkgruppen, darunter „Invisible“ aus Aschersleben und „Black Eye“.