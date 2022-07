In Ilberstedt kommt es erneut zum Duell zwischen Roland Halang und Lothar Jänsch

Ilberstedt/Güsten/MZ - Gleich zwei Bürgermeisterwahlen finden am Sonntag, 24. April, in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper statt: Sowohl in Ilberstedt als auch in Güsten werden die Einwohner an die Wahlurne gebeten. Nach Ende der Bewerbungsfrist am Montag stehen nun auch die Kandidaten für die Wahl fest: In Ilberstedt kommt es erneut zum Duell zwischen Amtsinhaber Lothar Jänsch (UWV) und seinem Vorgänger Roland Halang. In Güsten bewerben sich Michael Kruse (CDU), Lars Lehmann (Die Linke) sowie Amtsinhaber Helmut Zander.

