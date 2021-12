In Gatersleben und Nachterstedt wurden die Geschenke für den Feuerwehrnachwuchs mit Blaulicht ausgefahren

Gatersleben/Nachterstedt/MZ - In den Seeland-Ortsteilen war - genau wie am Wochenende in Frose - der Weihnachtsmann im Feuerwehrauto und mit Blaulicht unterwegs. „Wir haben unsere 15 Jugendlichen und neun Kinder beschenkt, die bei uns in Jugend- und Kinderfeuerwehr aktiv sind“, sagt Gaterslebens Ortswehrleiter Ralf Jungtorius, der den Feuerwehrnachwuchs gemeinsam mit seiner Frau Nadine, seinem Stellvertreter Stefan Kunstmann und dessen beiden kleinen Kindern sowie Jugendwart Markus Rümenap überraschte.

Als Geschenk gab es für jeden eine Mütze mit der Aufschrift Kinder- bzw. Jugendwehr und Süßigkeiten dazu. „Wir haben vor jedem Haus mit Blaulicht gehalten und sind auch nach Hoym rüber gefahren, wo wir auch ein paar Kinder haben“, sagt Jungtorius und freut sich über die verdutzten Gesichter.

Die Gaterslebener haben die Geschenke mit Blaulicht gebracht. Foto: FFW Gatersleben

Ausgefahren wurden die Geschenke - da auch hier keine Weihnachtsfeiern möglich waren - ebenfalls in Nachterstedt. Dort hatten die Feuerwehrleute Hilfe der ganz besonderen Art: Marshall von der Paw Patrol, der Feuerwehr- und Rettungssanitäter-Dalmatiner aus der beliebten Kinderserie „Helfer auf vier Pfoten“.

„Unsere drei Kinder in der Kinderfeuerwehr haben eine personalisierte Trinkflasche und Süßigkeiten bekommen“, erklärt Janine Weidner, die Chefin der Nachterstedter Kinderfeuerwehr. „Und unsere fünf Kinder von der AG Löschknirpse haben nun jeder ein T-Shirt mit dem Aufdruck Löschknirpse und ebenfalls etwas Süßes.“ Eine süße Geste also, um sich bei dem Feuerwehrnachwuchs für die Arbeit zu bedanken.