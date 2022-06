Impfpflicht-Aussetzung wird kein Thema für Kreistag des Salzlandkreises

Warum ein Einwohnerantrag mit 2.259 Unterschriften nicht in der heutigen Sitzung im Bernburger Kurhaus auf der Tagesordnung steht.

Bernburg/MZ - Auf Initiative von Claudia Weiß soll sich der Kreistag des Salzlandkreises in seiner heutigen Sitzung ab 17 Uhr im Bernburger Kurhaus mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht befassen, die am Mittwoch, 16. März, in Kraft tritt. Doch dazu wird es laut Kreisverwaltung nicht kommen.