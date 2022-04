Immer wieder kracht es an der Chausseehauskreuzung bei Plötzkau

Plötzkau/MZ - Es ist ein Freitagnachmittag im Sommer. Die Sicht ist gut. Der Verkehr an der Kreuzung L 65/K 2108 ist eigentlich gut einsehbar. Und dennoch übersieht ein Opel-Fahrer ein Stoppschild und prallt mit einem anderen Opel zusammen. Zwei Insassen werden dabei leicht verletzt. Es ist einer von zahlreichen Unfällen, die sich in den vergangenen Jahren an der Chausseehaus-Kreuzung bei Plötzkau ereignet haben. Seit Jahren wünscht sich Bürgermeister Peter Rosenhagen (parteilos), dass etwas unternommen wird, um den Unfallschwerpunkt zu entschärfen. Den ersten Brief hatte er bereits 2009 an das Straßenverkehrsamt beim Landkreis geschrieben. Passiert war danach nichts.