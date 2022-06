Im Seeland wird geimpft

Der ASB wird wieder im Seeland impfen - zumindest an diesem Wochenende.

Seeland/MZ - Die Seeländer scheinen nur darauf gewartet zu haben: Innerhalb weniger Stunden, nachdem die Hotline freigeschaltet wurde, war der Großteil der Impftermine, die am Wochenende in der Stadt angeboten werden, schon vergeben. „Das zeigt, dass solche Angebote nötig sind“, ist sich Seeland-Bürgermeisterin Heidrun Meyer sicher. Und hofft, dass die Impfwilligen, die leer ausgehen, nicht enttäuscht sein werden. „Denn wenn überhaupt, sind nur noch wenige Termine zu haben. Doch diese beiden Tage sind erst einmal alles, was wir vom ASB angeboten bekommen haben.“