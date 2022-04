Im Seeland bleiben die finanziellen Mittel knapp

Die neue Ortschaftsmittel-Pauschale im Seeland könnte zum Beispiel für Heimatfeste (hier in Hoym) eingesetzt werden.

Seeland/MZ - Auch in diesem Jahr wird die Stadt Seeland ihren Haushalt nicht ausgleichen können. Erik Fonfara, der in der Verwaltung für die Aufstellung des städtischen Etats zuständig ist, spricht von einem Minus von 2,8 Millionen Euro. „Das beruht auf vielen Faktoren, die wir nicht beeinflussen können“, erklärt der Haushaltsexperte auf der jüngsten Hauptausschuss-Sitzung und zählt Kreisumlage, Landeszuweisungen und die einbrechenden Gewerbesteuern, die auf etwa 1,2 Millionen Euro sinken werden, auf. Deshalb muss das Seeland ein bis zum Jahr 2030 reichendes Konsolidierungsprogramm auf die Beine stellen und weiterhin eine strenge Sparsamkeit an den Tag legen, meint Fonfara.