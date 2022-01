Ilberstedt gibt Bauland zurück, möchte an anderer Stelle aber Gewerbe ansiedeln

Ilberstedt/MZ - Ein Teil der Fläche „Hinter den Gärten“ in Ilberstedt steht künftig nicht mehr als Bauland für Eigenheime zur Verfügung. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung die Teilaufhebung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Hinter den Gärten“ beschlossen. Die einstige Baufläche umfasste nach Angaben der Verwaltung 16,65 Hektar. Doch in

den vergangenen Jahren war die Nachfrage nach Bauland an dieser Stelle zu gering, so dass es die Verwaltung für sinnvoll erachtet, das Baurecht wieder zurückzunehmen. Die Flächen werden bisher landwirtschaftlich genutzt.

Bauland wird in Güsten benötigt

Von den frei werdenden Wohnbauflächen in Ilberstedt profitiert indes die Stadt Güsten, wo Bauland benötigt werde, heißt es von Seiten der Verwaltung. Güsten seinerseits baut einen Teil des Gewerbegebietes an der Bernburger Straße zurück, der bisher noch nicht erschlossen ist. Ilberstedt plant stattdessen einen Anschluss an das Gewerbegebiet Bernburg-West am Autobahnkreuz A14/A36. „Wir machen nur einen Tausch“, sieht es Bürgermeister Lothar Jänsch (UWV) pragmatisch. Auch für Birgit Gerlitzki (UWV) ist dies nur ein logischer Schritt. „Das ist Senkungsgebiet. Da baut sowieso keiner.“

Heimatfreunde lehnen Beschluss ab

Doch nicht alle Gemeinderatsmitglieder sehen dies so. Roland Halang (Heimatfreunde) meint, dieser Schritt würde Ilberstedt erstmal Geld kosten - 10.000 Euro sind dafür eingeplant - von dem Güsten profitiert. „Wir sind zu arm, um diesen Beschluss zu fassen.“ Außerdem sei die Fläche zwar im Moment nicht attraktiv. „Aber vielleicht ändert sich das nochmal.“ Lothar Jänsch ist das zu ungewiss. „Wir können es nicht noch 100 Jahre liegen lassen. Irgendwann fällt es uns auf die Füße.“ Er hat kein Problem damit, Güsten Wohnbaufläche „abzugeben“, wenn Ilberstedt dafür mehr Gewerbefläche erhält. Verwaltungsmitarbeiterin Christine Schwertfeger fügt hinzu: Die einzelnen Gemeinden der Verbandsgemeinde könnten nicht unendlich Wohnbau- bzw. Gewerbeflächen ausweisen.

Ähnlich ablehnend stehen die Heimatfreunde Plänen gegenüber, einen Teil des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Eisenbahnspitze“ aufzuheben und eine so genannte Veränderungssperre zu verhängen. Dort habe sich Gewerbe nicht wie einst erhofft angesiedelt. Im Entwurf des neuen Flächennutzungsplans ist das Gelände bereits zum Teil als Fläche für Photovoltaik bzw. für Landwirtschaft ausgewiesen.

Die Heimatfreunde befürchten jedoch, dieser Beschluss könnte der Entwicklung der Gemeinde schaden, sagte der Fraktionsvorsitzende Roland Halang. „Das sind keine guten Entscheidungen für uns.“ Daher sei die Fraktion dagegen. Auch Jens Galetzka (CDU) sieht die Pläne skeptisch. „Der Tausch von Flächen ist mir zu unspezifisch“, sagte er. Bürgermeister Lothar Jänsch jedoch versteht die Bedenken nicht. Für ihn sei das ein Geben und Nehmen in der Verbandsgemeinde. Während sich die anderen Mitgliedsgemeinden etwa beim Kita-Neubau solidarisch mit Ilberstedt gezeigt hätten, sollte man dies nun ebenfalls sein.

Von Gewerbe in Ilberstedt profitieren alle

Auch Saale-Wipper-Bürgermeister Jan Ochmann (CDU) sieht hier keine Benachteiligung einer einzelnen Gemeinde. Die gesamte Verbandsgemeinde habe ein gewisses Flächenkontingent. Ein Ausgleich sei da immer vorgesehen. Und wenn sich die Ilberstedter Flächen gut für Gewerbe eignet, dann sollte man diese auch dahingehend entwickeln. Letztlich profitierten dann auch die anderen Mitgliedsgemeinde durch die Umlagezahlungen. „Es geht um einen Ausgleich in der Gemeinde insgesamt.“ Und Christine Schwertfeger fügte hinzu: „Flächen, die nie bebaut werden, verfälschen unsere Bilanz.“ Man müsse ein gesundes Maß zwischen jeder Gemeinde finden. All das überzeugte aber weder die Heimatfreunde noch Jens Galetzka. Stattdessen würde Roland Halang das Thema gern noch einmal im Bauausschuss diskutieren.

Der Flächennutzungsplan sei bereits mehrfach in den Ausschüssen besprochen worden, zuletzt auch im Bauausschuss, hielt Christine Schwertfeger dagegen. Letztlich wurde der Beschlussvorschlag denn auch mehrheitlich von den Ratsmitgliedern abgesegnet.