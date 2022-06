„Ich kann nur gewinnen“

Reno Eilemann, Leiter der Bellebener Feuerwehr, hat in seinem Leben schon in vielen Branchen gearbeitet. Weshalb er sich bewirbt.

Piesdorf/MZ - Er hat seinen Hut einfach mal spontan in den Ring geworfen. Und sich um das Amt des Bürgermeisters für Könnern beworben. Jedoch erst nachdem feststand, dass Amtsinhaber Mario Braumann auf eine erneute Kandidatur bei der Wahl am 6. März verzichtet. „Die Entscheidung zu kandidieren, fiel dann recht rasch. Ich habe auch nicht viel Zeit benötigt, um die 72 Unterschriften für die Abgabe der Wahlunterlagen zu sammeln“, erklärt Reno Eilemann, der am 11. März 1971 in Köthen das Licht der Welt erblickt hat.