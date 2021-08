Hubschrauber kann Flüchtigen erst nicht finden

Plötzkau/MZ - Durch Zeugen wurde ein Opel, im Bereich der Landstraße 65, nahe dem Kreuzungsbereich Osmarsleben/Plötzkau festgestellt. Die drei Fahrzeuginsassen hatten das Fahrzeug dort abgestellt und sich gerade entfernt. Bei der Anfahrt der Streife flüchtete eine der Personen durch ein Maisfeld und konnte auch unter Zuhilfenahme eines Hubschraubers nicht aufgefunden werden. Die beiden anderen Personen konnten gestellt und identifiziert werden, wie Polizeisprecher Marco Kopitz mitteilte.

Der vermeintliche Fahrer (35) wurde im Rahmen der Ermittlungen bekannt gemacht. Hierbei handelte es sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um den Flüchtigen, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das Fahrzeug war als gestohlen gemeldet und konnte vor Ort an den Eigentümer übergeben werden. Die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten an ein anderes nicht mehr zugelassenes Fahrzeug und wurden sichergestellt. Eine Spurensicherung vor Ort erfolgte. Weiterhin wurde ein Tankbetrug und eine Nötigung im Straßenverkehr mit diesem Fahrzeug begangen. Die Ermittlungen dauern an.