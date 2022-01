Hoffnungsträger Remus

Der helle Galloway-Bulle soll auf der Agrar in Leipzig vorgestellt werden. Am 22. Juni ist in Garsena die Fohlenschau geplant.

Garsena/MZ - Auf dem großen Glasschrank im Büro des Freiguts Garsena ist eigentlich gar kein Platz mehr für schillernde Pokale. Die hervorragende Arbeit der Züchterfamilie Petra und Karl-Friedrich Schöning hat sich in ganz Deutschland herumgesprochen und wurde deshalb schon häufig mit Auszeichnungen und Ehrenpreisen honoriert. Sie ist auf Pferde und er auf Galloway-Rinder spezialisiert.

Nachdem im vergangenen Jahr die traditionelle Fohlenschau auf dem mit Flutlichtmasten ausgestatteten Parcours in Garsena wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste, soll das Event am 22. Juni unbedingt über die Bühne gehen. Aus einem ganz besonderen Grund: Der Hannoveraner Verband feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen.

„Deswegen wollen wir die Veranstaltung auch etwas größer aufziehen als üblich. Angedacht ist beispielsweise ein Rahmenprogramm“, erklärte Petra Schöning, erste Vorsitzende des Hannoveraner Zuchtvereins Sachsen-Anhalt Süd.

Die Garsenaerin möchte zu diesem Ereignis fünf Fohlen auf das sandige Geläuf schicken. Ihre Stuten Fleur (gedeckt von Homerun), Sothys (Fynch Hatton), Baroness (Revolution), Soul Sister (Rheinglanz/alle dressurbetont) sowie Munawwara (Chaccothage Blue/springbetont) erwarten zwischen dem 10. April und 16. Mai Nachwuchs.

Die Hengste kommen aus den Gestüten der Marktführer Andreas Helgstrand und Paul Schockemöhle. „Ich möchte für neue Variationen sorgen. Homerun ist beispielsweise der einzige Gelderländer, der in Deutschland zur Vererbung zugelassen ist. Rheinglanz ist ein Trakehner“, erklärte die Expertin.

Während Petra Schöning sich mit der Präsentation ihres Pferdenachwuchses noch etwas gedulden muss, wollte ihr Gatte eigentlich schon Anfang März mit drei Galloway-Färsen auf Reisen gehen. Doch die geplante Schau in Bismark wurde coronabedingt leider schon abgesagt.

„Ich hoffe, dass wenigstens die Agra vom 21. bis 24. April in Leipzig stattfinden kann. Dort möchte ich neben den drei Färsen auch zwei Bullen vorstellen. Einer davon hat das Zeug zum Champion und könnte in die Fußstapfen von Bundessieger Mirko treten“, schaut Karl-Friedrich Schöning optimistisch auf die kommenden Vergleiche mit den besten Galloway-Rindern aus ganz Deutschland.

Der besagte Bulle ist ein blonder Heller, kam am 30. April 2020 auf die Welt, hört auf den Namen Remus und hat blaues Blut in seinen Adern. Der Sohn von Mutterkuh Eike hat einen berühmten Vater. Rubio hat die Agra in Leipzig bereits als Sieger verlassen. A pro pos verlassen: Bundessieger Mirko steht nicht mehr auf den saftigen Saalewiesen rundum Garsena.

„Wir haben ihn an einen Besitzer in Kloster Veßra in Südthüringen verkauft“, so Karl-Friedrich Schöning. Unmittelbar nach der Transaktion hatte der Galloway-Züchter einen Anruf aus Schottland erhalten. Der Teilnehmer am anderen Ende der Leitung war ebenfalls scharf auf Mirko. Doch zu diesem Zeitpunkt hatte der Super-Bulle seinen Besitzer schon gewechselt.