Hat die Gemeinde Ilberstedt einen Ginkgobaum entfernt und eine Blühwiese abgemäht?

Ilberstedt/MZ - Am liebsten hätte die Fraktion der Heimatfreunde diesem Thema einen eigenen Tagesordnungspunkt in der jüngsten Gemeinderatssitzung gewidmet. Die Mitglieder hatten zumindest beantragt, dass sich der Rat mit einem Leserbrief unter der Überschrift „Beschämend für Gemeinde“ beschäftigt, der am 16. Juli in der MZ erschienen ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<