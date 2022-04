Hacken, harken, Müll sammeln - die Nachterstedter haben aufgeräumt

Die Interessengemeinschaft „Lebenswertes Nachterstedt“ hat gemeinsam mit vielen Helfern am Sonnabend ordentlich angepackt.

Nachterstedt/MZ - „Zum Glück gab es heute früh keinen Schnee mehr“, freut sich Andrea Hammermann. Denn unter der weißen Decke, die sich noch am Vortag überraschenderweise über das Seeland gelegt hatte, wäre der Müll nicht zu entdecken gewesen. Doch so konnte die Interessengemeinschaft „Lebenswertes Nachterstedt“ gemeinsam mit vielen Helfern am Sonnabend ordentlich anpacken.