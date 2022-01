Grünes Licht für den Haushalt 2022 im Salzlandkreis

Aschersleben/MZ - Das Landesverwaltungsamt hat die Haushaltssatzung 2022 des Salzlandkreises genehmigt. Damit verfügt der Landkreis bereits Anfang des Jahres 2022 über einen vollziehbaren Haushalt.

„Ein genehmigter Haushalt ist gerade in Zeiten der Pandemie eine wichtige Grundlage, um Projekte wie beispielsweise Baumaßnahmen realisieren zu können.“, so der Präsident des Landesverwaltungsamtes Thomas Pleye. Gleichwohl sei an dem vorgelegten Zahlenwerk abzulesen, dass der Landkreis trotz seit vielen Jahren laufender Konsolidierung erneut vor große Herausforderungen gestellt werde, um die selbst gesteckten Ziele in den nächsten Jahren tatsächlich zu erreichen. Hierzu sei auch eine vom Landrat angekündigte Haushaltssperre erforderlich.

Da weder im Haushaltsjahr noch in den kommenden Jahren neue Kreditaufnahmen vorgesehen sind, fokussiert sich der Landkreis klar auf die Umsetzung von geförderten Investitionen. Dies betrifft in erster Linie Maßnahmen im Rahmen des Digitalpakts sowie einige Abschnitte seiner Kreisstraßen. Darüber hinaus wird dem Landkreis gestattet, im Bedarfsfall Liquiditätskredite in Höhe von bis zu 125,8 Mio. Euro in Anspruch zu nehmen.