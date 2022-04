Grünes Labor in Gatersleben hat neue Leiterin

Sandra Färber will Kinder in Gaterslebener Forschungseinrichtung für Natur und Wissenschaft begeistern.

Sandra Färber - das Grüne Labor in Gatersleben ist ihr neues Reich.

Gatersleben/MZ - „Ich möchte so viele Kinder wie möglich für die Natur begeistern“, sagt Sandra Färber, die seit wenigen Monaten die neue Leiterin des Grünen Labors in Gatersleben ist. Wobei die 36-Jährige auch Respekt vor ihrer neuen Aufgabe hat. „Frau Linemann hat große Fußspuren hinterlassen, in die man reinwachsen muss“, sagt sie von ihrer Vorgängerin. Und meint: „Ich hoffe, das gelingt mir.“