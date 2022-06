Großes Abenteuer mit Frieda aus Nienburg

Sissy Naumann aus Nienburg hat sich im vergangenen Jahr einen Oldtimer-Camper zugelegt. Mit diesem will sie zur Zugspitze.

Nienburg/MZ - Für Sissy Naumann war es Liebe auf den ersten Blick. Als sie den Peugeot J5 auf einer Internetverkaufsplattform entdeckte, war klar: Kein Weg ist für diesen kultigen grau-weißen Oldtimercamper mit Schlafkabine über dem Führerhaus zu weit. Und so buchte die 32-Jährige zwei Flugtickets von Leipzig nach Salzburg im Norden Österreichs, um „Frieda“ gemeinsam mit ihrer guten Freundin zu ihrem neuen Zuhause zu überführen. Gar nicht so einfach. „Ich musste erstmal mit der Gangschaltung am Lenkrad klarkommen“, sagt Naumann.