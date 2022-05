Großaufgebot an Rettungskräften rückt zu Dachstuhlbrand in Cochstedt aus

Der Brand hat sich nach Eintreffen der Einsatzkräfte jedoch in der gemeldeten Art nicht bestätigt.

Acht Fahrzeuge und 45 Kameraden waren in Cochstedt vor Ort.

Cochstedt/MZ - Zu einem Feuerwehrgroßeinsatz mussten zahlreiche Kameraden am Donnerstagmorgen in Cochstedt anrücken. Der Alarm ging um kurz vor acht Uhr morgens ein, erklärt Steffen Bruchhardt, Stadtwehrleiter der Freiwilligen Feuerwehr in Hecklingen. Genauer gesagt: um 7.56 Uhr.