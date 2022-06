Glühwein und Gestecke sind neu im Dorfladen in Ilberstedt

Peter Jänsch bietet in seinem Dorfladen in der Vorweihnachtszeit auch selbst gemachte Gestecke und Glühwein an.

Ilberstedt/MZ - Dass der Fruchtglühwein so ein Renner werden würde, hätte Peter Jänsch nicht gedacht. Er musste schon einige Male bei der Firma Früla in Unseburg nachbestellen. In zwei und fünf Liter Kanistern gibt es den Fruchtglühwein in zum Teil sehr ausgefallenen Geschmacksrichtungen wie Mango, Himbeere, Schwarzer Holunder oder Apfel-Granatapfel aus Unseburg im Dorfladen in Ilberstedt zu kaufen.