Giersleben verfügt jetzt über 5G-Empfang

Wer mit dem Handy online ist, kann in Giersleben nun auf ein schnelleres Netz zurückgreifen.

Giersleben/MZ - Giersleben und Hecklingen gehören zu den fünf Orten im Salzlandkreis, die in den vergangenen zwei Monaten ein besseres Handynetz der Deutschen Telekom bekommen haben. Die Mobilfunk-Versorgung sei im Kreis besser geworden, weil die Telekom vier Standorte mit LTE und zwei mit 5G erweitert hat, teilte Telekom-Sprecher Georg von Wagner jetzt mit. Der neue Funkturm in Frose ist bereits seit November 2021 in Betrieb.