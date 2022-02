Gerbitzer hamstern den nächsten Pokal

Beim 26. Herbstmanöver der Stadtfeuerwehr Nienburg eifern in Wispitz Kinder und Jugendliche an sechs Stationen um den Sieg.

Wispitz/MZ - „Denkt an euer Ei!“ Diese Empfehlung wurde beim 26. Herbstmanöver der Kinder- und Jugendfeuerwehren der Stadt Nienburg zum geflügelten Wort. Denn jeder Teilnehmer bekam vorm Start in den sechsteiligen Parcours ein Überraschungsei in die Hand gedrückt. Auftrag: heil zurückbringen und erst dann aufessen, sonst gibt es Punktabzug! „Wir wollen so die Feinmotorik und Konzentration der Kinder und Jugendlichen schulen“, erklärte Stadtjugendwartin Anika Forisch. In früheren Zeiten sei der Feuerwehrnachwuchs sogar mit rohen Eiern in die Spur geschickt worden. „Doch das war eine zu große Sauerei.“