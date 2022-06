Geht es für Beschuldigten nach Brandstiftung und Sachbeschädigung wieder zurück nach Hoym?

Magdeburg/Hoym/MZ - Die gesetzlich bestellte Betreuerin eines 41-Jährigen, der am 26. April 2021 versucht hatte, in der Schloß Hoym Stiftung Feuer zu legen (die MZ berichtete), könnte in den kommenden Tagen zur Schlüsselfigur im Prozess vor der 5. Strafkammer des Landgerichtes Magdeburg werden. Die jüngste Verhandlung, bei der nur sie und ein Gutachter gehört werden, unterbricht die Vorsitzende Richterin Claudia Methling danach. Bis zum 9. März soll die Betreuerin Kontakt zur Hoymer Stiftung und zum Maßregelvollzug in Uchtspringe aufnehmen, um auszuloten, ob es ein Zurück des Beschuldigten in die geschlossene Abteilung in Hoym geben kann.