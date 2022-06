Gaterslebener Jecken wollen in schweren Zeiten die Welt ein bisschen bunter machen

Mit Friedenstauben geschmückte Wagen und Ballons in den Farben der Ukraine - Friedensdemo statt Karnevalsumzug in Gatersleben.

Gatersleben/MZ - Eigentlich wollte der Gaterslebener Carnevals Club (GCC) in seiner 54. Session mit einem Rosenmontagsumzug durch die Straßen seines Heimatortes ziehen, um in anstrengenden Zeiten ein bisschen Frohsinn zu verbreiten. Doch der Krieg, der vor wenigen Tagen in der Ukraine ausgebrochen ist, hat aus der lustigen Jeckenparade vor allem eine mahnende Friedensdemo gemacht.