Plötzkau/MZ - Längst dürften Yevhenii Kondratiuk und seine Begleiter an ihrem Ziel angekommen sein. Irgendwo an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine. Genauer können es seine Vereinskameraden vom SV Plötzkau 1921 nicht sagen. Normalerweise ist Yevhenii Kondratiuk Spieler und Trainer beim SV Plötzkau. Doch Fußball ist für den gebürtigen Ukrainer im Moment völlig nebensächlich. Seine Gedanken waren in den vergangenen Tagen immer wieder in seiner Heimat, wo seit einer Woche der Krieg gegen Russland tobt und wo noch immer ein Teil seiner Familie lebt. Die Ereignisse hätten ihn sehr berührt, weiß André Meyer, Trainer der zweiten Mannschaft und der G-Jugend, der mit einem weiteren Ukrainer, Oleg Derkach, gut bekannt ist.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<