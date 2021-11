Frust und Verständnis bei den Sportlern im Salzlandkreis und Harz

Aschersleben/Bernburg/Quedlinburg/MZ - „Ja, Sport ist erlaubt“, sagt Uwe Grenzau, Geschäftsführer des Kreissportbundes Salzlandkreis. Daran lasse die 15. Eindämmungsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt keinen Zweifel. Und Thomas Trautmann, stellvertretender Geschäftsführer des Kreissportbundes Harz, pflichtet bei. „Die Organisation des Wettkampfbetriebes obliegt den Fachverbänden. Wenn die Stopp sagen, bleibt nur Training.“

Voraussetzung sind offene Sportstätten

Grundvoraussetzung dafür ist freilich, dass Träger von Sportstätten diese offen halten. Im Salzland hat es die ersten Schließungen gegeben. „Gründe dafür waren die Nichteinhaltung der Zugangsbegrenzungen durch einige Sportgruppen“, so Grenzau. „Wir empfehlen also allen Vereinen, sich strikt an die geltenden Regeln zu halten“, ergänzt er. Und wer sich nicht durch den Wust der 15. Verordnung kämpfen möchte, dem empfiehlt Trautmann: „Auf der Startseite des Landessportbundes wird es ganz gut erklärt.“

Westerhausen geht in Winterpause

Wie aber gehen die Vereine nun um mit der Situation? „Wir haben heute das letzte Mal was als Mannschaft gemacht“, so Westerhausens Trainer Marco Wagner am Donnerstag. Jetzt gehe es in die Winterpause. „Alles andere macht keinen Sinn in Anbetracht der Infektionszahlen“, sagt der Coach des Verbandsligisten. Freilich werde er seinen Spielern individuelle Aufgaben mitgeben. „Aber ohne ein Ziel vor Augen ist es natürlich schwierig, sich zu motivieren.“ Es sei schon bitter, nun die dritte Unterbrechung im Amateursport zu erleben. Gleichwohl sei es die richtige Entscheidung.

Bernburg versucht fit zu bleiben

„Es war abzusehen, dass es dazu kommen würde“, sagt Benjamin Lehmeier, Coach des Verbandsligakontrahenten SC Bernburg. Dass es allerdings ab dem nächsten Wochenende weitergehen könnte, glaubt auch er nicht. Dennoch: „Es ist gut, dass Sport weiter möglich ist. Wir versuchen, fit zu bleiben und den Spaß am Fußball nicht zu verlieren“, sagt er. Und er hoffe, dass zumindest die Qualifikationsrunde im neuen Jahr noch zu Ende gespielt werden kann. „Vielleicht ist auch noch Zeit für ein bisschen mehr.“

Oberliga-Basketballer sagen Spiele ab

Gespielt wird auch nicht mehr in der Landesoberliga Basketball. Zwar hat der Landesverband nach einer Videokonferenz mit den Vereinen einen Spielbetrieb unter 2G und ohne Zuschauer eingeräumt. Aber gleichzeitig die Option der Verlegungen durch die Vereine offengelassen. Und so fanden sich am Freitag auf der Internetseite des BVSA fast alle Spiele der Oberliga bis einschließlich 18. Dezember als abgesagt markiert. Das betrifft auch die Partie der TSG GutsMuths Quedlinburg diesen Samstag in Stendal.

Quedlinburger Handballer beraten, wie es weiter geht

Die Handballer des Verbandsligateams beim Quedlinburger SV und alle Trainer des Vereins wollten sich zusammensetzen und beraten, wie es weitergeht. Fakt ist: Der Spielbetrieb auf Verbandsebene ist in Sachsen-Anhalt bis 31. Dezember eingestellt. „Da wollen wir sehen, wie wir die Zeit bis dahin überbrücken“, so Nico Walter. Trainer der Männermannschaft.

Das Fundament wird mit Füßen getreten ohne Ausblick auf Besserung. In vier bis fünf Jahren wundern sich dann wieder alle, dass kein Nachwuchs mehr kommt. Claus Luther - Nachwuchskoordinator Handball Anhalt Bernburg

Claus Luther, Nachwuchskoordinator des SV Anhalt Bernburg, sagt. „Wir üben weiterhin im Rahmen unserer Möglichkeiten den Sport aus. Allerdings erneut ohne Wettkampfbetrieb. Das ist extrem unbefriedigend. Der Leistungssportbereich darf weitermachen wie zuvor und das Fundament wird mit Füßen getreten ohne Ausblick auf Besserung. In vier bis fünf Jahren wundern sich dann wieder alle, dass kein Nachwuchs mehr kommt“, so der Handballer.

Ähnlich sieht es Gunter Schimpfermann von den Basketballern der TSG GutsMuths Quedlinburg, die in diesem Jahr Nachwuchs in Größenordnungen gewonnen haben. „Aber die Kinder wollen beschäftigt und bei Laune gehalten werden“, sagt er. Gut also, dass zumindest Training möglich ist. Aber wie lange noch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von nun mehr als 1.000 im Harz?