Frose als Kalenderblatt im Juli 2022

Ein Drosselrohrsänger thront über dem Feuchtgebiet in den Froser Seeländereien, denen der Juli gehört.

Frose/MZ - Der Juli, der gehört Frose. Im druckfrischen Projekt-Kalender der Stiftung Pro Artenvielfalt hat sich der kleine Seeland-Ortsteil damit in eine ganze Liste europaweiter Naturschutzaktionen eingereiht, die auf diese Weise vorgestellt werden sollen. „Der Kalender zeigt in Wort und Bild die aktuellen Stiftungs-Artenschutzprojekte in Deutschland und Südeuropa“, sagt Vorstandsassistentin Katja Dreckmann.