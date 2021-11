Frisch gebackene Eltern aus Hoym sollen für ihren Nachwuchs Bäumchen pflanzen können

Was der Denkmalschutzverein damit erreichen will.

Hoym/MZ - Was für eine schöne Idee: Während der Nachwuchs wächst und gedeiht, streckt sich auch ein Bäumchen in den Himmel - hoch hinaus reckt es die Zweige und Blätter, die Wurzeln gräbt es derweil in den Boden. Denn auch der Halt ist wichtig.

Die „Baby-Wiese“, die jetzt hinter der Kindertagesstätte „Buschzwerge“ entstehen soll, ist das neueste Projekt des Hoymer Vereins für Denkmalschutz, Kunst und Kultur, Natur- und Landschaftsschutz.

„Am 13. November werden die ersten Bäumchen gepflanzt“, kündigt Dieter Kienast an, der nicht nur Ortsbürgermeister von Hoym, sondern auch der Vereinsvorsitzende ist. Der Hintergrund für die Aktion: Eine alte Streuobstwiese an der Kindertagesstätte soll wieder aufgeforstet werden. Die kleinen Bäumchen sollen den neugeborenen Kindern von Hoym gewidmet werden. Eine schöne Art der Erinnerungskultur, finden die Organisatoren.

Dieter Kienast Foto: Gehrmann

Gepflanzt werden dabei Kirschen, Äpfel, Pflaumen und Birnen. Eben alles, was dort einmal gestanden hat - als Hochstamm, aber immer alte regionale Sorten. Damit die Kulturlandschaft erhalten bleibt. Deshalb will sich der Verein auf solche Obstsorten beschränken, es wird nichts Exotisches geben.

Auf diese Weise entsteht übrigens ganz nebenbei auch noch eine Naschwiese für die Kinder des Ortes. Aber auch ein geschütztes Stück Geschichte erhält eine neue Chance. Ein Beitrag zum Umweltschutz für nachkommende Generationen, meint Kienast.

„Die Reste der Streuobstwiese sind jedenfalls noch erkennbar, man sieht, wie die Baumreihen einmal ausgesehen haben“, hatte Reinhard Kunert im Vorfeld schon erklärt. Er ist als Baumsachverständiger der Stadt Seeland mit im Boot. Denn es galt, einiges vorzubereiten. So wurde die etwa 2.000 Quadratmeter große Fläche ausgemessen, die sich gegenüber einer weiteren Streuobstwiese befindet. Das alte Aufmaß sollte nämlich neu vermessen und kartiert werden, damit die künftigen Baumspenden - pro Bäumchen 150 Euro - an die richtigen Plätze kommen. Noch stehende Apfel- und Birnbäume halfen dabei.

Zum Pflanztermin heben die Vereinsmitglieder die Pflanzgruben aus, holen die gewünschten Bäumchen aus der Reinstedter Baumschule ab und helfen bei der Befestigung der Gehölze. Die bekommen von Kunert auch noch einen fachgerechten Schnitt. „Unser Verein gießt und pflegt die Bäume die nächsten drei Jahre. Sollte dennoch ein Baum eingehen, pflanzen wir nach“, erklärt Kienast und sagt, dass die Spender - also die frisch gebackenen Eltern, aber auch die Großeltern - natürlich auch kleine Namensschilder für die Neugeborenen aufstellen können.

Doch die ersten vier Bäumchen für die Baby-Wiese sind nicht die einzigen, die in den nächsten Tagen in die Erde kommen. Für die Aktion „Mein Baum für Hoym“ werden weiterhin drei Bäume auf dem Friedhof gepflanzt, drei auf dem Sportplatz, einer auf dem Gelände der Schloß Hoym Stiftung und zwei auf der Streuobstwiese.